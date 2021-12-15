Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на кадровый портал grc.ua на основании анализа вакансий, открытых в регионах в 2021 году.

Так, самые высокие зарплаты зафиксированы в Днепровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

В Днепровская области предлагали лучшие зарплаты в сфере IT. Наблюдались вакансии от 2,8 тыс. долларов до 5,5 тыс. долларов.

Также, в Харьковской области предлагали больше всего специалистам в сфере IT. В течение года предлагались вакансии от 5 500 тыс. долларов.

В Одесской области была открыта вакансия технического директора предприятия с зарплатой от 150 тыс. грн, директору по развитию в банковскую сферу - предлагали от 2-4 тыс. долларов. А также искали директора по персоналу с ежемесячной зарплатой от 70 тыс. грн.

Во Львовской области IT-специалистам предлагали зарплату от 38 тыс. грн до 80 тыс. грн. Руководителю отдела продаж со знанием английского в рекламной компании предлагали от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Также в области была открыта вакансия менеджера по элитной недвижимости с ежемесячной компенсацией от 32,4 тыс. грн. до 86,5 тыс. грн.

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