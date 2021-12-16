Об этом в комментарии Obozrevatel сообщила эксперт Елена Куликова. Она рассказала, какую колбасу лучше не покупать, ведь она может травмировать пищевод.
Самая большая проблема в украинской колбасе – использование мяса механической обвалки. При перемалывании костей остаются опасные частицы - они тонкие, как "иголки". Когда человек ест колбасу, эта иголочка может воткнуться в пищевод и его травмировать. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и так далее.
Чаще всего такая проблема встречается в вареной колбасе, особенно первого и второго сорта. При ее производстве некоторые предприятия используют белково-жировые эмульсии, которые делаются из шкуры, жиров, субпродуктов. Наличие таких эмульсий дают возможность производителю снизить содержание мясного сырья в колбасе до 50%.
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Что касается сырокопченых колбас, их фальсифицировать сложнее. Но для того, чтобы продлить срок годности продукта, в него добавляют большое количество усилителей вкуса. При этом в высших сортах их быть не должно.
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Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об опасности любимого лакомства.
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