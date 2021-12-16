В поле вблизи села Крымное Волынской области в полуразвалившейся избе, где нет ни электричества, ни отопления живет одинокая 85-летняя женщина, говорят в социальном проекте "Розовая душа".
Волонтеры рассказали, что бабушка живет в поле, куда очень трудно добраться.
85-летняя бабушка живет в аварийном доме вместе с тремя собаками.
"Одежды на мне столько, что не могу двигаться", - говорит женщина.
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Бабушка добавляет, что на свете есть много добрых людей, которые ей помогают. По ее словам, когда становится трудно: нет ни еды, ни денег, то Бог всегда ей посылает кого-то из неравнодушных.
Волонтеры отмечают, что в доме бабушки холодно, как на улице. Старушка боится спать, чтобы не замерзнуть, поэтому постоянно сидит возле печки и подбрасывает дрова.
Неравнодушные собирают помощь для пожилой женщины.
"Я весь сюжет проплакала! Неужели нет возможности устроить бедную бабушку в какой-то хотя бы дом для пожилых людей!", "Трудно сдержать эмоции, дай Бог бабушке крепкого здоровья, а вы молодцы", "Спасибо вам, за то что вы есть, за то, что неюайдужи, благодаря таким сюжетам продолжаешь верить в людей", - пишут украинцы в сети.
Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.
Как сообщала Politeka, пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч.
Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.