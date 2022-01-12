На 48-году жизни остановилось сердце известного российского актера Алексея Гериловича, который играл в сериалах "Глухарь", "Интерны", "Детективы" и многих других.

О смерти 48-летнего талантливого актера Алексея Гериловича сообщил его друг, который и нашел тело, передает издание 112 в Telegram. По словам мужчины, Герилович несколько дней не выходил на связь и он поехал его проведать и обнаружил тело актера на кухне его московской квартиры.

Заметим, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Что важно, Алексей Герилович играл в сериалах "Интерны", "Детективы" и "Глухарь", который называют "проклятым", ведь очень многие его звезды уже мертвы.

Так, с 2011 года при разных обстоятельствах из жизни ушли Вячеслав Титов, Анатолий Отраднов, Сергей Шарошкин, Сергей Таланов, Вадим Проданов, Сергей Бездушный, Максим Фатеев, Дарья Егорычева, Александр Кузнецов, Ольга Вяликова, Александр Числов, а 7 сентября 2021 года скончался Александр Дубовицкий. Таким образом, Алексей Герилович стал еще одной жертвой "проклятого" "Глухаря".

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