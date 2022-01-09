67-річний оператор і сценарист Леонід Казаков був знайдений мертвим вранці 1 січня в його квартирі. Про це стало відомо тільки зараз, пише «Стархит».
Вранці 1 січня в поліцію надійшло повідомлення, що в одній з квартир на вулиці Цюрупи районі Черемушки знайдений без ознак життя Леонід Казаков. Тіло кінематографіста було направлено на судово-медичну експертизу, яка дасть точну відповідь про причини смерті.
За попередньою версією, сценарист помер з природних причин. Друг покійного Олександр Бурцев також розповів, що у нього були проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, що Леонід Казаков працював над двома сезонами серіалу "Марш Турецького", де в головній ролі знявся відомий російський артист Олександр Домогаров. Крім цього Леонід Казаков брав участь у створенні таких серіалів, як "Земський доктор", "Сивий Мерін", "Моя межа".
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