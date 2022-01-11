Помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі - йому було 65 років, останні дні спікер провів у лікарні.

Трагедія сталася в Італії в ніч на 11 січня. Про це повідомив прес-секретар Сассолі Роберото Куїльо в Twitter.

"Давид Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом, - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де він був госпіталізований. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин", - написав Куїльо.

Condividiamo nuovamente un contributo dello scorso mese, con il quale proponevamo David Sassoli alla Presidenza della Repubblica italiana. Ti aspettiamo per vincere questa ennesima sfida nelle istituzioni. #ForzaDavid https://t.co/sl1DCBFzNF — Centro Studi d'Europa (@eucentrostudi) January 10, 2022

Відомо, що Сассолі страждав від важкої хвороби. З'явилася інформація, що він помер в онкологічному центрі в місті Авіано, куди його госпіталізували 26 грудня "через серйозне ускладнення, пов'язаного з дисфункцією імунної системи".

Це стало другою госпіталізацією голови Європарламенту за останній час. До цього, у вересні 2021 року, Сассолі потрапив до лікарні через важку пневмонію. Коронавірус тоді не підтвердився.

Політк, який пішов з життя, був обраний на посаду спікера в 2019 році, отримавши 345 голосів з 667 голосів. Термін його мандата закінчувався в січні. У минулому він працював в якості тележурналіста, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.

У Мережі оплакують покійного:

"Співчуваю всім, хто його любив і поважав"

"Спочивай з миром, Президент ❤"

"RIP він був великим спікером. Один з небагатьох, хто змусив нас відчувати себе захищеними"

"Він був красивою людиною, ми зустрічалися з ним багато років тому, говорили кілька хвилин, але його людяність була унікальною"

"Величезна втрата, прийміть співчуття"

"Нехай земля буде йому пухом"

"Мої думки з його родиною та друзями в цей сумний час. RIP Давид"

David Sassoli, the president of the European Parliament, has died at 65. No cause of death was immediately available, but he had been hospitalized in Italy because his immune system was not functioning normally. https://t.co/8i5xVU3FWU — The New York Times (@nytimes) January 11, 2022

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