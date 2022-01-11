Трагедія сталася в Італії в ніч на 11 січня. Про це повідомив прес-секретар Сассолі Роберото Куїльо в Twitter.
"Давид Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом, - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де він був госпіталізований. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин", - написав Куїльо.
Відомо, що Сассолі страждав від важкої хвороби. З'явилася інформація, що він помер в онкологічному центрі в місті Авіано, куди його госпіталізували 26 грудня "через серйозне ускладнення, пов'язаного з дисфункцією імунної системи".
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Це стало другою госпіталізацією голови Європарламенту за останній час. До цього, у вересні 2021 року, Сассолі потрапив до лікарні через важку пневмонію. Коронавірус тоді не підтвердився.
Політк, який пішов з життя, був обраний на посаду спікера в 2019 році, отримавши 345 голосів з 667 голосів. Термін його мандата закінчувався в січні. У минулому він працював в якості тележурналіста, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.
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