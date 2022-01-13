Популярная услуга Министерства защиты окружающей среды теперь будет доступна в электронном формате. Речь идет о получение заключения о трансграничной перевозке отходов, которые включены в Зеленый список. Как пишет "Обозреватель", соответствующий Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению таких выводов в электронной форме утвердил Кабинет Министров. Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды.
В министерстве отмечают, что теперь субъектам хозяйствования не нужно тратить время на поездки в Минокружение. Они смогут пройти административную процедуру онлайн и получить электронный вывод, имеющий одинаковый статус с бумажным вариантом. При этом сроки рассмотрения их обращений будут втрое сокращены – с 30 до 10 дней.
"Алгоритм получения услуги стал максимально простым: заявитель авторизуется в "ЭкоСистеме" через государственный сервис id.gov.ua и подает заявку. Интегрированные справочники не позволят ошибиться при заполнении форм или подать неполный пакет документов. По сгенерированному QR-коду можно будет проверить наличие вывода и воспользоваться им с мобильного телефона", - отметил и. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
По его словам, министерство стремится, чтобы в дальнейшем перевозчики вообще не получали бумажных документов, только запись в электронном реестре, а сотрудники таможни могли сгенерировать из реестра QR-код со всей необходимой информацией.
Напомним, ежегодно в Минокружение поступает более 5 тыс. обращений по получению заключения о трансграничной перевозке отходов Зеленого перечня. Этот вывод выдается при ввозе/вывозе через границу отходов, безопасных для людей и окружающей среды. Это товары и вещества, уже бывшие в употреблении (одежда секонд-хенд, макулатура, б/у шины для автомобилей и т.п.).
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В марте этого года Минокружение презентовало новый сервис на ЭкоСистеме, позволяющий перевозчикам получить заключение онлайн.