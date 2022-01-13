В министерстве отмечают, что теперь субъектам хозяйствования не нужно тратить время на поездки в Минокружение. Они смогут пройти административную процедуру онлайн и получить электронный вывод, имеющий одинаковый статус с бумажным вариантом. При этом сроки рассмотрения их обращений будут втрое сокращены – с 30 до 10 дней.

"Алгоритм получения услуги стал максимально простым: заявитель авторизуется в "ЭкоСистеме" через государственный сервис id.gov.ua и подает заявку. Интегрированные справочники не позволят ошибиться при заполнении форм или подать неполный пакет документов. По сгенерированному QR-коду можно будет проверить наличие вывода и воспользоваться им с мобильного телефона", - отметил и. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.