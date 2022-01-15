Мир кино и театра настигла новая утрата – не стало заслуженного артиста Украины Виктора Стрижова.

Как пишет Politeka.net, о смерти актера, режиссекра и педагога сообщили на портале "Кино-Театр.ру".

Известно, что Виктор Максимович Стрижов ушел из жизни 13 января. Ему было 94 года. Что стало причиной смерти - не сообщается.

Виктор Стрижов родился 12 августа 1928 года в Москве. Он окончил ГИТИС, в 1962-м закончил высшие режиссерские курсы при этом же вузе.

Сначала трудился в Молодежном театре Узбекистана, потом в Магаданском музыкальном и драматическом театре, стал главным режиссером в Севастопольском драматическом театре.

Стрижов сотрудничал с известным режиссером Никитой Михалковым.

Также он трудился в Одесском русском драматическом театре.

Отметим, что Виктор Стрижов снимался в фильме «Долгие проводы», которую поставила известный режиссер из Одессы Кира Муратова.

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