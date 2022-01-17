Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 18 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Слово "крещение" происходит от греческого понятия "погружение". Этот обряд ранее был очистительным омовением, но в современном христианстве крещение имеет другое значение: взятие на себя креста.
Крещение проводят в православных храмах. Туда все люди приносят воду, чтобы священник освятил ее. Кроме того, считается, что сегодня вода, набранная из любого природного источника, уже имеет целебную силу.
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Такая вода может храниться очень долго. Ее нужно пить понемногу натощак и обязательно после молитвы. Христиане верят, что вода, освященная в этот день, избавляет людей от различных душевных и телесных недугов. Но для этого человек не должен иметь зла или плохих замыслов на сердце.
Какие традиции на праздник
В этот день принято святить в церкви воду, причем посуду, предназначенную для святой воды, украшают цветами, чтобы Бог оберегал от разных неприятностей.
Девушкам разрешается в этот вечер гадать, а детям — щедровать. Хозяева же одаривают щедровальников горстью овса, намоченного в воде.
В праздничном меню постные блюда. Садиться за стол принято с первой звездой на вечернем небе. Помолившись, начинают трапезу тремя ложками кутьи; ею же и завершают.
Что нельзя делать
Не рекомендуется в этот вечер ставить на стол четное количество блюд. В противном случае можно упустить удачу, считали наши предки.
Они же призывали в этот день хорошенько убраться в доме и перестирать все белье, поскольку в полночь вода становится.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- На Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.
- Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.
- Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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