Это памятный день для христиан, поскольку именно сегодня состоялось крещение Иисуса Христа, как известно, его в реке Иордан крестил Иоанн Предтеча.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 18 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Слово "крещение" происходит от греческого понятия "погружение". Этот обряд ранее был очистительным омовением, но в современном христианстве крещение имеет другое значение: взятие на себя креста.

Одна из любимейших в народе традиций праздника – купание в проруби на Крещение. Обычно купаются в ночь с 18 на 19 января, причем многие стараются совершить погружение ровно в полночь. Но дневное ли купание или ночное, - неважно, как и то, во сколько купаются на Крещение. Ведь и дата праздника в глобальной многовековой перспективе весьма условна.

Крещение проводят в православных храмах. Туда все люди приносят воду, чтобы священник освятил ее. Кроме того, считается, что сегодня вода, набранная из любого природного источника, уже имеет целебную силу.

Такая вода может храниться очень долго. Ее нужно пить понемногу натощак и обязательно после молитвы. Христиане верят, что вода, освященная в этот день, избавляет людей от различных душевных и телесных недугов. Но для этого человек не должен иметь зла или плохих замыслов на сердце.

Какие традиции на праздник

В этот день принято святить в церкви воду, причем посуду, предназначенную для святой воды, украшают цветами, чтобы Бог оберегал от разных неприятностей.

Девушкам разрешается в этот вечер гадать, а детям — щедровать. Хозяева же одаривают щедровальников горстью овса, намоченного в воде.

В праздничном меню постные блюда. Садиться за стол принято с первой звездой на вечернем небе. Помолившись, начинают трапезу тремя ложками кутьи; ею же и завершают.



Что нельзя делать

Не рекомендуется в этот вечер ставить на стол четное количество блюд. В противном случае можно упустить удачу, считали наши предки.

Они же призывали в этот день хорошенько убраться в доме и перестирать все белье, поскольку в полночь вода становится.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



На Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.

Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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