Как сообщает Politeka.net, 17 февраля украинцы отмечают день Исидора Пелусиотского - ученика Иоанна Златоуста и автора богословских сочинений.

История церковного праздника

Исидор был родом из Александрии, происходил из христианской семьи. В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю.

Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

Исидор выступал в защиту Иоанна Златоуста во время гонения на него императрицы Евдокии. После смерти святителя Иоанна Исидор убедил архиепископа Александрийского Феофила включить имя Иоанна в диптихи для поминания как исповедника.

Исидором были перенесены из Египта в Писидию (Малая Азия) мощи преподобных Паисия Великого и Павла Фивейского.

Традиции и обычаи 17 февраля

С этого дня начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого Исидора Пелусиотского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы, и идет снег.

Что нельзя делать, основные запреты

Опасались 17 февраля ходить в лес. Они верили, что у зверей в этот день свой праздник, на котором те устраивают игрища и крайне агрессивно относятся к людям, которые их беспокоят.

Не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу иначе она закончится неудачно. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому, чтобы прогнать беды и обрести удачу.



Напомним о дне святого Феодора: что приготовить, чтобы привлечь удачу.

Как Politeka писала, день святого Тимофея: что может принести беды и несчастья в этот церковный праздник.

Также Politeka рассказывала о дне Максима Грека: что строго запрещено делать, чтобы не навредить себе.