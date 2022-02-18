Остановилось сердце легендарного артиста Геннадия Юхтина - ему было 89 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

11 февраля Геннадия Юхтина госпитализировали в Москве, сообщалось, что у него был диагностирован COVID-19.

Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он уже не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония. Он жаловался на слабость и одышку. Однако актера выписали из больницы по его просьбе.

15 февраля Народный артист России Геннадий Юхтин был повторно госпитализирован.

Другие подробности не приводятся.

Актёру было 87 лет. Он известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице» и «Дело Румянцева».

Ранее сообщалось, что 14 февраля скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ Геннадий Митрофанов.

Заслуженный артист РФ ушел на 82-м году жизни. Причиной смерти актера стала тяжелая и продолжительная болезнь.

В 1964 году он окончил театральную студию при Обществе глухих. Будучи студентом, начал выезжать с Театром мимики и жеста на гастроли. На сцене ТМЖ он играл более 50 лет.

Он также снимался в фильмах: "Борисе Годунове", в фильмах и сериалах "Ленинград. Ноябрь", "Анна Карамазофф", "И чёрт с ними", "Человек К", "Человек-амфибия. Морской дьявол", "Сволочи", других.

Напомним, ушел из жизни известный российский актер, запомнившийся по ролям в сериалах: Ему было всего 43.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото.

Также Politeka писала, что тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности.