Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

11 февраля Геннадия Юхтина госпитализировали в Москве, сообщалось, что у него был диагностирован COVID-19.

Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он уже не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония. Он жаловался на слабость и одышку. Однако актера выписали из больницы по его просьбе.

15 февраля Народный артист России Геннадий Юхтин был повторно госпитализирован.

Другие подробности не приводятся.

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Актёру было 87 лет. Он известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице» и «Дело Румянцева».

Ранее сообщалось, что 14 февраля скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ Геннадий Митрофанов.

Заслуженный артист РФ ушел на 82-м году жизни. Причиной смерти актера стала тяжелая и продолжительная болезнь.

В 1964 году он окончил театральную студию при Обществе глухих. Будучи студентом, начал выезжать с Театром мимики и жеста на гастроли. На сцене ТМЖ он играл более 50 лет.

Он также снимался в фильмах: "Борисе Годунове", в фильмах и сериалах "Ленинград. Ноябрь", "Анна Карамазофф", "И чёрт с ними", "Человек К", "Человек-амфибия. Морской дьявол", "Сволочи", других.

Напомним, ушел из жизни известный российский актер, запомнившийся по ролям в сериалах: Ему было всего 43.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото.

Также Politeka писала, что тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности.