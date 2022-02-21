Правительство может ослабить карантинные ограничения в Украине вскоре.

Во время селекторного совещания 21 февраля премьер-министр Денис Шмигаль дал задание Министерству здравоохранения Украины проанализировать эпидемическую ситуацию в стране и при необходимости рассмотреть возможность их ослабления ограничений после 31 марта, сообщает Правительственный портал.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", — заявил глава Кабмина.

В случае принятия решения новые ограничения будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах.

Отметим, по данным Минздрава, за сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом госпитализировано – 1 886 человек; летальных исходов – 127; поправилось – 13 904 человека.

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