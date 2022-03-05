Также благодаря нашим друзьям теперь есть два микроавтобуса, которые уже курсируют по городу, развозя горячие обеды и сухпайки.

Как пишет Politeka.net, недавно директор Соломенского рынка Киева Иван Лесной рассказал, что на рынке решили создать центр быстрого реагирования на потребности защиты страны для помощи армии, теробороны, и тд.

А сегодня, пятого марта, он сообщил приятную новость – еще один человек откликнулся на нашу просьбу организовать на базе Соломенского рынка приготовление выпечки и другой пищи для воинов, ТерОбороны, полиции и жителей.

«Знакомьтесь Владимир. Он мастер своего дела и с радостью откликнулся на нашу просьбу. Теперь есть потребность в муке, дрожжах и яйцах. Спасибо компании Pizza’Day за то, что любезно позволили нам пользоваться их оборудованием!

Также благодаря нашим друзьям теперь есть два микроавтобуса, которые уже курсируют по городу, развозя горячие обеды и сухпайки! (За горячие обеды большое спасибо ресторанам, которые бесплатно их предоставляют).

Волонтеры, которые помогают все организовывать – вы нереальны!!! С таким настроением и отдачей нас точно не победить!

Каждый из вас, где бы ни находился, может помочь. Поэтому оставляю номер своей карты:

4731219618130987, Лесной Иван Сергеевич. Телефон 24/7: 0632794105

PS. За все потраченные средства отчитаемся, собираем на особенное для наших защитников😉» - пишет директор Соломенского рынка.

Мы также писали, Украина будет досрочно выплачивать пенсии в марте 2022 года.

«В этом месяце мы выплачиваем пенсии досрочно», — сказал глава Минфина.

Глава Минфина заверил, что финансовая система хоть и с учетом военного положения, но функционирует, как в довоенное время. Тем более, что перевыполнение доходов бюджета за февраль составляет 24 млрд гривен, и Украина получает финансовую помощь от отечественных банков, стран Запада и международных финансовых организаций.