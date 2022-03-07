В бою под Николаевом погиб журналист из Львовской области Виктор Дударь. Еще в первый день войны он пошел в военкомат, чтобы защищать Украину от российских оккупантов в составе ВСУ.

О гибели Виктора Дударя сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Во время боев с российскими захватчиками под Николаевом погиб журналист из Львовщины Виктор Дударь. Еще в первый день войны, 24 февраля, Виктор пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину", - написал Томиленко.

Более 10 лет Виктор Дударь работал штатным журналистом газеты "Экспресс". В свое время переехал во Львов из Буковины. Он вел в газете "Экспресс" военную тематику, проводил журналистские расследования. В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в газете "Экспресс", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

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