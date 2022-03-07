Бегут сломя голову, лишь бы не попасть в плен или не погибнуть.

В Черниговской области офицеры страны-агрессора попросту сбежали, "скинув" все свои документы

О том, что у российских оккупантов в Украине существует не более нескольких вариантов выбора: быть убитыми ВСУ, попасть в плен, или с позором бежать в РФ, и сейчас даже офицеры предпочитают третье, свидетельствует публикация оперативного командования "Північ" , размещенная в Facebook.

Как уже понятно, встретившись с достойным сопротивлением украинской армии под Черниговом, российские офицеры спасались бегством.

Но забавен тот факт, что при бегстве, эти офицеры самой сильной армии, как было неоднократно заявлено, выбросили пакет своей документации, решив и без нее, "огородами" пробираться в родную Россию.

При этом, среди документов не только военные билеты, но и российские паспорта, по которым с легкостью можно определиться с их фактическим местожительством.

"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина - край партизанской славы", — лишний раз напомнили в ОК "Північ".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Арестович спрогнозировал, через сколько суток армия РФ заметно ослабнет.

Также ранее мы информировали о том, что в бою под Николаевом погиб известный львовский журналист.

А до этого наш портал сообщали о том, что вместо активных действий, российские оккупанты перешли к "психологическим" операциям.