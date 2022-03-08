Видео опубликовали едва ли не все западные СМИ. У мальчика в руках только пакет с игрушкой и что-то сладкое.

Сеть тронул ролик с украинским мальчиком, который плачет, идя на фоне остальных людей, которые стали вынужденными беженцами из-за начатой РФ войны. Ребенка заметили на границе с Польшей в пункте пропуска Медика.

Его опубликовали едва ли не все западные СМИ. У мальчика в руках только пакет с игрушкой и что-то сладкое. Журналисты пишут, что им неизвестно, был ли мальчик сам и где его родители.

На кадрах видно, что ребенок решительно идет вперед и плачет, потом останавливается, смотрит сперва под ноги, а потом перед собой. На этом кадры обрываются. Бедный ребенок. Эти кадры разрывают сердце.

Мальчик уже стал и героем рисунков о реалиях войны в Украине. Такой нарисовала грузинская художница Нэнси Воланд – на постере он несет в пакете "надежду" на фоне жатвы и звездного неба в цветах флага Украины.

Напомним, белый голубь сел на руку украинскому священнику.

Как сообщала Politeka, в бою под Николаевом погиб львовский журналист.

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