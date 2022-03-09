Пока все спокойно, но надеяться на затяжной перерыв не стоит.

В ночь на эту среду, в городах нашей страны было относительно спокойно

О том, что ночью с 8-го на 9-е марта, в Украине, преимущественно, сохранялась достаточно спокойная обстановка, если сравнивать с предыдущими сутками, но не во всех населенных пунктах, ссылаясь на заявление советника главы МВД, Вадима Денисенко, прозвучавшее во время проведения телемарафона, пишет " Укринформ ".

Прямой текст Денисенко: "Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной".

Впрочем, по словам Денисенко, весьма непросто было, как и ранее, в Мариуполе - город уже больше недели осажден российскими оккупантами, которые не пропускают никакой гуманитарной помощи, и по этой причине, у людей отсутствуют вода, продукты и медикаменты.

Также, в городе не представляется возможным провести эвакуацию мирного население, так как постоянно происходят обстрелы со стороны войск страны-агрессора.

Но есть и еще одна "горячая точка" - враги постоянно пытаются прорваться в Изюм, чтобы захватить город, но им это, к счастью, не удается.

"Очень рано еще расслабляться. Вчера и сегодня утром читаю многие посты о том, что мы уже почти победили. Мы все помним спортивный принцип: матч идет к финальному свистку. Поэтому в таком случае еще очень рано расслабляться, враг еще очень силен", - подвел некую черту Денисенко.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бывший министр обороны Грузии примкнул к бойцам ВСУ.

Также ранее мы информировали о том, что из Крыма экстренно вывозят семьи сотрудников ФСБ.

А до этого наш портал сообщали о том, что российских студентов начали отчислять из ВУЗов, ради пополнения поредевшей армии.