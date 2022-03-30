После заявлений о сокращении наступательных действий российские военные продолжили обстрелы в Черниговской области.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Накануне по итогам переговоров в Турции российская сторона заявила о том, что в ближайшее время сократит военную активность на черниговском и киевском направлениях. Однако, как выяснилось, эти заявления расходятся с реальностью.

«Уменьшение активности» на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь палил по Чернигову», - сообщил Чаус.

По его словам, в результате вражеских ударов были уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе – библиотеки, торговые центры и другие здания.

Чаус подчеркнул, что в будущем вся инфраструктура Чернигова и Нежина будет восстановлена, и города станут лучше, чем были до этого.

В своей публикации глава Черниговской ОВА также завуалировано обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает в мою Черниговщину, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своей гроба», - написал Чаус.

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