20 тысяч человек попали в плен российских оккупантов. Сейчас их принудительно удерживают под Мариуполем в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта. Такие лагеря когда-то делали во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

Военные кремля затягивают и замедляют процедуру, чтобы воспрепятствовать эвакуации гражданского населения. Более того, оккупанты делают это намеренно.

"Также еще 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное на стадии подготовки к депортации", – добавляет Андрющенко. Речь идет о населенном пункте, который находится на берегу Азовского моря в Донецкой области.

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дети, беженцы, эвакуация

Стоит отметить – также известно, что оккупанты силой вывозят из Мариуполя и других временно оккупированных городов Донбасса детей. Несовершеннолетних кремль использует для пропаганды, чем нарушает нормы Международного права.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.