Жительница Мариуполя, 17-летняя Мария Вдовиченко, пережившая оккупацию и фильтрационный лагерь, рассказала историю своей семьи. Ее историю рассказало изданию hromadske.

Семья попыталась покинуть собственный дом, еще когда услышали первые звуки взрывов, однако город оказался закрыт уже утром 24 февраля. Тогда и начался настоящий ужас.

Подвал дома, где жила ее семья, оказался непригодным для укрытия, поэтому девушка с семьей оставалась в собственной квартире, когда все грохотало вокруг. Прятались в ванной. От взрывных волн содрогался весь дом, что-то падало в соседней комнате, но люди уверяли себя, что эти взрывы – где-то далеко. Однажды произошло ужасное - в дом попали снаряды.

Семье удалось выбраться из разрушенного дома и скрыться в ближайшем подвале, который тоже был полон ужасов. У людей заканчивались продукты, они превращались в зверей. Были готовы убить друг друга за глоток воды. Еду не из чего было готовить, воду добывали из льда и снега.

Мария рассказала, что мама, которая шесть лет болела полинейропатией, на фоне стресса перестала ходить, также у нее дважды останавливалось сердце, лекарств и медицинской помощи не было. Реанимировал ее отец.

Однажды услышала от соседей, что можно выехать на Мелекино. Они взяли старые, побитые обломками от построек и стекла, "Жигули" и уехали под обстрелами. По дороге встретили пост "ДНР", на котором, узнав о мариупольской прописке, отправили семью "на право".

"Впоследствии военные "ДНР" сказали ехать "вниз". Мы двинулись, а они просто стреляли по автомобилям и людям", – вспомнила жительница Мариуполя.

Так они оказались в поселке Ялта в Донецкой области, где скрывались 10 дней. Когда решили снова уехать, "попали на фильтрацию в Мангуше".

"Там было два лагеря. Первый – для людей, которые шли пешком. Они могли проходить фильтрацию более месяца, очереди были безумны. Люди вовсю пытались спастись и убежать. И еще один лагерь был для тех, кто машинами", – объяснила девушка, отметив, что последних тоже были тысячи. Выходить запрещали.

По словам девушки у нее сняли отпечатки пальцев, отсканировали документы, проверяли телефон, задавали провокационные вопросы. Отца тоже допрашивали, избивали, после чего отпустили. По дороге в Бердянск он потерял зрение из-за избиений. Так семья доехала до Орехово в Запорожье, где увидела украинский флаг, даже сначала не поверив.

"Нам говорят: "Не бойтесь. Это – Украина". Мы начали плакать. Не могли поверить, что мы под защитой, что нашли свою землю", – отметила девушка.

Сейчас семья добралась до Львова. Отцу Марии необходимо длительное лечение травмы, но все уже в безопасности.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.











