Про це він розповів у своєму блозі.

«Це як в ірано-іракській війні, коли сторони здійснювали обстріли населених пунктів, міст, промислових зон один одного, таким чином намагаючись підірвати економічний потенціал один одного, завдати таких збитків, щоби продовжувати війну вже не було можливостей і сил. Збитки і руйнування економіки і промисловості були настільки складні, що вже треба було закінчувати фактично», – розповідає Олександр Мусієнко.

А закінчилось це все тим, констатує він, що кожен оголосив себе переможцем, вийшовши з війни з колосальними людськими, економічними, демографічними втратами і руйнуваннями промисловості. Тобто, підкреслює експерт, війна міст і затяжні бойові дії завжди мають такі надзвичайно складні наслідки.

«Війна міст. У чому пастка, небезпека? От у нас багато хто говорить про асиметричну війну, я теж її прихильник. Але асиметричну кампанію можна вести, коли в тебе є перевага в силах і засобах для цієї асиметрії. Тобто якщо ти маєш таку кількість і такі можливості підтримувати інтенсивність вогню по території противника, що це буде переважати ворожий вогонь. Але у нас ще такого немає, у нас немає великої кількості ракет, особливо балістики. Тому у засобах ураження, відповідно, і в наслідках, у руйнуваннях і збитках, на жаль, у ворога більше можливостей, щоби тероризувати наші міста», – пояснює Олександр Мусієнко.

За словами експерта, найбільше росія зараз обстрілює Одесу, Запоріжжя, Харків, Суми, Київ, інфраструктуру і логістику цих населених пунктів і областей, тож війна міст продовжиться у цих напрямках. Отож, констатує він, нам потрібно більше ракет, але не можна забувати і про фронт, адже по 250 бойових зіткнень, ворог тисне і там.

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