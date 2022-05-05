В Мариуполе находится две вражеских батальонно-тактических группы. Помимо россиян там могут быть чеченские боевики. В Пентагоне подсчитали приблизительно колличество российских солдат, которые находятся в разрушенном украинском городе.
По словам спикера Пентагона Джона Кирби, общее количество оккупантов в этом городе может составлять около двух тысяч.
"Примерно две БТГ россиян все еще находятся в Мариуполе... Мы думаем, что там есть смесь каких-то других нероссийских вооруженных сил. Например, некоторые чеченские боевики. То есть, примерно пара тысяч, но я бы с осторожностью сообщал об этом", – сказал представитель Минобороны США.
Кирби отметил, что большинство оккупантов, которые находились вокруг Мариуполя, были переброшены в другие точки фронта. В частности, на север в район поселка Великая Новоселка, который находится возле админграницы Донецкой области. При этом спикер говорит, что Мариуполь все еще окружен.
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Также представитель Пентагона говорит, что военные рф демонстрируют "медленный и неравномерный прогресс", говоря о ситуации в Мариуполе.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.
Также Politeka писала, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.