Проект закона № 7356 предусматривает такие изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях:
- за нарушение комендантского часа — штраф от 170 до 340 гривен.
- нарушение комендантского часа, что совершено в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) — штраф от 1700 до 3400 гривен.
- нарушение специального режима светомаскировки — штраф от 170 до 340 гривен.
- нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков - штраф от 8500 до 17000 гривен.
- нарушение ограничений по реализации лекарственных средств во время действия военного положения — штраф от 1700 гривен до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.
В проекте закона также определены процессуальные нормы относительно определения того, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления), и относительно субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.
Напомним, Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара до конца года.
Также сообщалось, что Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.
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Кроме того Politeka.net писала, что штрафы до 51 тысячи гривен ждут нарушителей: подробности нового законопроекта.