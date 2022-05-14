В Верховной зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение новых штрафов в условиях действия военного положения.

Проект закона № 7356 предусматривает такие изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях: за нарушение комендантского часа — штраф от 170 до 340 гривен.

нарушение комендантского часа, что совершено в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы) — штраф от 1700 до 3400 гривен.

нарушение специального режима светомаскировки — штраф от 170 до 340 гривен.

нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков - штраф от 8500 до 17000 гривен.

нарушение ограничений по реализации лекарственных средств во время действия военного положения — штраф от 1700 гривен до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.

В проекте закона также определены процессуальные нормы относительно определения того, кто будет составлять протоколы об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления), и относительно субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.

Напомним, Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара до конца года.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.

Кроме того Politeka.net писала, что штрафы до 51 тысячи гривен ждут нарушителей: подробности нового законопроекта.