Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки.

По данным военной разведки, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и выдвинули требование вернуть их в места постоянной дислокации. Они боятся ВСУ и не хотят умереть на поле боя.

Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, которые требуют возвращения на россию, отправили на наиболее опасный участок фронта, надеясь на их скорую гибель.

Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе фсб 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами.

Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.

Как писала Politeka, оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе.

Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.