Прикордонники разом із ЗСУ не дали окупантам пролізти на територію України, але були втрачені населені пункти на іншому фронті.

Наші захисники продовжують давати гідну відповідь рашистам, але окупантам вдалося просунутися на деяких ділянках фронту. З'явилася оновлена карта обстановки на Сході України від європейських експертів війни.

На їхню думку, на Донецькому напрямку окупанти тепер контролюють Новоселівку, Троїцьке та Новоселівку Другу. У Донецькій області за добу задокументовано 28 російських обстрілів - є загиблі та поранені.

Після розпочатого вчора виходу з території заводу «Азовсталь» української армії, на всьому Маріупольському напрямку встановився, так званий, «режим тиші».

У Сумській області окупанти наносили удари в районі Середина-Буда, а так само обстрілювали позиції української армії ще на пару ділянках державного кордону. Прорив державного кордону не зафіксовано, адже прикордонники разом із ЗСУ не дали окупантам пролізти на територію України.

Нагадаємо, у британській розвідці видали нові деталі про зірвані плани росії.

Як писала Politeka, ворог веде наступ відразу у п’яти напрямках.

Також Politeka писала, що окупанти після провалу змінили тактику, в чому вона полягає.