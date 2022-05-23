Об этом сообщается на Facebook-странице Укртрансбезопасности.

В Украине завершается период тестового режима работы WIM-комплексов. С 23 мая на грузоотправителей и перевозчиков, которые нарушают габаритно-весовые нормы будет налагаться штраф согласно действующему законодательству:

от 5 % до 10 % - 8 500 грн;

от 10% до 20 % - 17 000 грн;

от 20% до 30 % - 34 000 грн;

более 30% установленной нормы - 51 000 грн.

В Укртрансбезопасности уточнили, что в Украине действуют европейские стандарты относительно габаритно-весовых ограничений.

Отметим, штрафы аналогичных размеров собираются ввести за нарушения в проведении экзамена для получения водительских прав. Об изменениях говорится в законопроекте №7354.

В частности, планируется ввести штрафы от 8,5 до 13,5 тыс. грн для должностных лиц автошкол за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. Если нарушения повторятся в течение года - сумма штрафа составит до 17 тыс. грн.

За аналогичные действия должностными лицами СЦ МВД предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в сумме до 51 тыс. грн.

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