С понедельника, 23 мая, украинцы могут получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД Украины.
Есть два основания для получения услуги:
- в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
- в дальнейшем в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
Стоимость услуги составит 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) или 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней). В случае оформления документов впервые, в 14 лет, оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.
За получением услуги можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦПАУ. В МВД также предупредили, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал эту услугу:"Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени".
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