У Сумській області планують встановити близько 150 модульних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Частину проєкту фінансує Уряд Швейцарської Конфедерації.

Безкоштовне житло для ВПО у Сумській області — важлива тема для регіону, де з 2022 року російська армія пошкодила або зруйнувала близько 15,4 тисячі житлових будівель. Нещодавно Сумська ОВА, громади області та компанія «DMBAU» підписали договори на реалізацію проєкту зі встановлення модульних житлових будинків для переселенців.

Як повідомляє видання City.Sumy.Ua, за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації у десяти громадах області заплановано встановлення 90 модульних будинків. Підготовка до монтажу вже триває: у семи громадах визначено та виділено земельні ділянки, а у п'яти вже підготовлено території для монтажних робіт.

У яких громадах з'являться модульні будинки

Згідно з підписаними угодами, модульне житло планують встановити у Путивльській, Кролевецькій, Лебединській, Буринській та Роменській громадах. Загалом проєкт охоплює десять громад Сумської області.

Крім основного проєкту, область може отримати ще від 40 до 50 модульних будинків у рамках окремого конкурсу з додаткового фінансування. Точна кількість залежатиме від обсягу залучених коштів.

За попередніми підрахунками, в області з 2022 року російська окупаційна армія пошкодила або зруйнувала приблизно 15,4 тисячі житлових будівель. Скільки саме переселенців та евакуйованих претендуватимуть на модульне житло — наразі невідомо.

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