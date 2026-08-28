У Полтавській громаді внаслідок ворожої атаки пошкоджено 15 приватних житлових будинків — на місці працює штаб із ліквідації наслідків, а мешканці можуть розраховувати на компенсацію від держави.

У Полтаві фіксують наслідки ворожих обстрілів — 28 серпня ворог атакував Полтавську громаду, внаслідок чого від вибухової хвилі постраждали 15 приватних житлових будинків. Міська влада оперативно розгорнула штаб із ліквідації наслідків, а комунальні служби вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

За оновленою інформацією Полтавської міської ради, у 15 будинках зафіксовано пошкодження: вибито 61 вікно, пошкоджено 10 покрівель, 3 вхідних та 2 міжкімнатних дверей, 5 стель і 5 стін. Також постраждали 6 автомобілів. Медики надали допомогу двом людям безпосередньо на місці події — їхній стан стабільний.

До ліквідації наслідків залучено 84 фахівці та 13 одиниць комунальної спецтехніки. На місці працюють Управління житлово-комунального господарства, Департамент цивільного захисту, Департамент соціального захисту населення, Київська районна рада, а також «Полтавагаз» та «Полтаваобленерго».

Гуманітарну допомогу постраждалим надають Червоний Хрест України, гуманітарна місія «Проліска», БФ «Право на захист» та КримSOS. З міського матеріального резерву мешканцям видають плівку, шифер та OSB-плити для тимчасового ремонту.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Мешканці, чиї будинки зазнали пошкоджень, мають право на державну компенсацію через програму «єВідновлення». Ця програма передбачає виплату коштів на ремонт пошкодженого житла — максимальна сума становить до 200 тисяч гривень для квартир та до 350 тисяч гривень для приватних будинків.

Передусім необхідно зафіксувати пошкодження: для цього слід повідомити міську оперативну службу за телефонами 15-80, 067 158 15 80 або 066 286 58 87. Працівники Київської районної ради та соціальні працівники вже проводять побудинкові обходи й фіксують пошкодження — важливо, щоб ваш будинок потрапив до акту обстеження.

Як подати заявку на компенсацію

Подати заявку на отримання компенсації можна через застосунок «Дія» або через ЦНАП. Для цього потрібно:

відкрити розділ «єВідновлення» у застосунку «Дія» та обрати категорію «Пошкоджене майно»;

заповнити форму із зазначенням площі пошкодженого житла, кількості пошкоджених вікон, дверей, покрівлі тощо;

додати фото пошкоджень;

дочекатися розгляду комісією — рішення ухвалюється протягом 30 календарних днів.

Після схвалення заявки кошти надходять на спеціальну картку «єВідновлення», яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми — ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А-Банк або ПУМБ. Використати гроші можна виключно на будівельні матеріали та послуги підрядників, які зареєстровані в системі.

Як повідомили в Полтавській міській раді, штаб із ліквідації наслідків продовжує роботу, тривають побудинкові обходи, фіксація пошкоджень та визначення потреб мешканців. Інформація щодо остаточних наслідків уточнюється.

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