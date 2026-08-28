Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 29 серпня по 4 вересня показує, що максимум повітря вдень сягне +29° у вівторок, 1 вересня, а до кінця тижня стовпчики термометрів опустяться до +20°, до того ж синоптики прогнозують опади в останні три дні.

попередній прогноз погоди для Харківщини попереджав про негоду ще напередодні, і нові дані це підтверджують: тиждень з 29 серпня по 4 вересня в Харківській області почнеться теплом, а завершиться прохолодою та опадами. За оновленим прогнозом, максимум повітря вдень сягне +29° у вівторок, 1 вересня, а вже у п’ятницю, 4 вересня, температура опуститься до +20°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Харківській області коливатимуться від +20° до +29°, а нічні — від +14° до +18°.

У суботу, 29 серпня, повітря вдень прогріється до +26°, а вночі похолодає до +14°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 30 серпня, температура вдень залишиться на позначці +26°, вночі — +14°. Хмарність очікується мінлива, з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 31 серпня, стовпчики термометрів піднімуться до +28° вдень і +15° вночі. Хмарність мінлива, дощу не буде.

У вівторок, 1 вересня, у Харківській області очікується найтепліший день тижня: вдень до +29°, вночі до +17°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 2 вересня, денна температура утримається на позначці +29°, вночі повітря охолодиться до +18°. Небо буде малохмарним, але синоптики вже прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, повітря вдень прогріється лише до +23°, вночі — до +18°. Хмарність мінлива, можливі опади збережуться.

У п’ятницю, 4 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +20° вдень і +17° вночі. Небо вкриють хмари, синоптики прогнозують опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з температурою +29°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 4 вересня, коли повітря прогріється лише до +20°. Перепад температур за тиждень становить 9°, а опади синоптики прогнозують у середу, четвер та п’ятницю — 2, 3 та 4 вересня.

У теплі дні на початку тижня, коли повітря прогрівається до +28-29°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. А з наближенням дощів у середині та в кінці тижня варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом — дорога може стати слизькою.

Раніше Politeka повідомляла, прогноз погоди на тиждень у харківській області з 27 серпня по 2 вересня: які сюрпризи підготувало літо наостанок.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у харківській області з 26 серпня по 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у харківській області: експерти зробили прогноз щодо дефіциту картоплі.