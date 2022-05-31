Пауэрлифтеры Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов погибли, защищая Украину от российских захватчиков. О гибели старшего лейтенанта полиции Игоря Бондарчука сообщают на странице Спортивного Комитета Украины в Facebook.

"К сожалению, снова ужасные новости с войны. В боях с российскими оккупантами погиб пауэрлифтер Игорь Бондарчук", - говорится в сообщении.

Игорь Бондарчук вместе с винницкими полицейскими подразделения особого назначения "КОРД" с первых дней защищал Украину на передовой. 22 мая, во время вражеского обстрела неподалеку от Запорожья, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Добавим, что Бондарчук был кандидатом в мастера спорта. У него остались жена и дочь.

О гибели мастера спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу Сергея Карнаухова сообщила Днепропетровская областная ячейка Федерации пауэрлифтинга Украины.

Сергей был артиллеристом в составе 93-й бригады. Шесть лет выполнял задания в зоне проведения АТО. С начала широкомасштабного российского вторжения он защищал независимость Украины на востоке нашего государства.

Карнаухов был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-х - начала 2000-х годов. Сергей - рекордсмен Украины, чемпион мира среди юниоров 1999 года. У него осталась жена и сын. Они навсегда останутся в нашей памяти.

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