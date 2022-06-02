С 1 июня снова начали работать стационарные пункты габаритно-весового контроля.
Об этом стало известно из сообщения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Речь идет о Киевской области.
"Укртрансбезпека призывает грузоотправителей и перевозчиков придерживаться установленных габаритно-весовых норм. Добродетельное ведение бизнеса позволит сохранить дороги и избежать непредвиденных убытков", - отметили в ведомстве.
Штрафы будут налагаться в соответствии с действующим законодательством, а именно:
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от 5% до 10% – 8500 грн;
от 10% до 20% – 17000 грн;
от 20% до 30% – 34000 грн;
более 30% установленной нормы – 51 000 грн.
Отметим, что с 1 октября 2021 года в Украине поступили в силу законы, предусматривающие автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля.
Добавим, что с началом войны "Укртрансбезпкой" был приостановлен контроль соблюдения весовых норм.
Напомним, некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.
Также сообщалось, что появилось срочное предупреждение относительно выплат украинцам в размере 3000 тысяч гривен.
Также Politeka.net писала, что украинцев разозлило сообщение Приватбанка о новых правилах с 1 июня.