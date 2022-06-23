Как сообщает издание BoxingScene, знаменитый украинский боксер признался, что потерял в этой войне друзей и близких.
Как известно, с самого начала войны Усик пошел защищать Украину с оружием в руках, присоединившись к территориальной обороне Киевской области. Однако, позже боксер вместе с семьей выехал из страны для подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Усик считает, что представляя Украину на боксерском ринге, он сможет принести стране больше пользы.
Война напрямую затронула боксера и его семью. Так, их дом в Ворзеле оказался под обстрелом и был захвачен оккупантами, которые успели там похозяйствовать. Однако, куда более серьезным ударом для Усика оказалась потеря друзей.
«Мои друзья и близкие люди погибли на войне. Когда столько людей страдают, я не представляю, как это может чем-то сказываться положительно. Я был там месяц и собственными глазами видел, что происходило. Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно», - рассказал спортсмен в интервью.
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Боксер встретится с Энтони Джошуа на ринге уже 20 августа.
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