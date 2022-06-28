У россиян началась истерика после успешной работы американских РСЗО HIMARS в Украине.

На лицемерные жалобы оккупантов обратили внимание в соцсетях. Как сообщил в Телеграме СтратКом ВСУ, украинские защитники успешно применили американскую РСЗО для уничтожения командных пунктов россиян.

«В результате применения HIMARS были успешно поражены два командных пункта российской армии. Первый – командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме. Второй – передовой пункт управления десантных войск ВС РФ», - говорилось в публикации.

Судя по всему, на один из этих случаев отреагировали и россияне в своем тематическом паблике.

«Срочно! ВСУшники твари нанесли первый удар американской РСЗО М142 Himars на 80 км! Много погибших наших бойцов…нет слов(( Господи, за что!», - писали россияне.

Украинцы не смогли пройти мимо лицемерного поста.

«За Бучу и Мариуполь- вот за что», «ВСУ бьют по командным пунктам, а войска РФ — по торговым центрам. Почувствуйте разницу!», «этот вой», «Интересно, а что случилось?», «отлично, в мясо любителей чужих земель», «Господи за что?» в сочетании с «не зли русского медведя» доставляет конечно», - пишут люди.

Напомним, оккупанты обстреляли толпу людей, которые набирали воду.

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