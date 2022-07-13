В Украине продолжается полномасштабная война, часть бизнеса либо совсем не работает, а, следовательно, не платит ЕСВ за своих работников, либо вынуждена сокращать рабочие места.

Что будет с пенсиями, рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Politeka.net .

По его словам, доходы Пенсионного фонда (ПФУ) по итогам первого полугодия выросли почти на 11% и составили 272,7 млрд. грн.

И это, по его словам, свидетельствует о том, что пенсионная система остается устойчивой и стабильной.

«Финансирование из госбюджета увеличилось всего на 4% (89,5 млрд. грн). В то же время, собственные доходы ПФУ выросли на 14,6% (183,2 млрд грн). Это позволяет государству полностью и своевременно выполнять свои обязательства по выплате пенсий, а также их индексации и осовремениванию», – рассказал Гетманцев.

Добавим, что ранее был озвучен также План восстановления Украины, предусматривающий модернизацию пенсионной системы. В частности, речь идет об унификации условий пенсионного обеспечения с учетом особенностей трудовой деятельности и уплаты взносов; переход от системы льготных пенсий к накопительной профессиональной пенсионной системе и внедрение мер стимулирования для работодателей и физических лиц для дополнительного частного корпоративного пенсионного страхования.

Напомним, цены неумолимо растут, а инфляция ускорилась – Нацбанк назвал главные причины.

Также украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" – кому можно рассчитывать.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.