Пятна на одежде можно быстро ликвидировать, если знать некоторые уловки

Пятна на одежде – это неприятный момент, который может испустить настроение. В этой статье мы поделимся с вами несколькими эффективными способами, которые помогут избавиться от различных видов пятен на вашей одежде.

Для избавления пятен от кофе или чая смочите пятно горячей водой и потерьте зубной пастой. Затем смойте и постирайте одежду как обычно.

Пятна от мела можно легко удалить, нанося на них теплое молоко и промывая ткань после этого.

Пятна от крови намочите холодной водой и осторожно протрите водным раствором перекиси водорода (3% концентрации). Затем промойте теплой водой и постирайте одежду.

Нанесите на пятно немного гидроокиси аммония (перекиси водорода) и аккуратно протрите. Затем промойте холодной водой и постирайте.

Попытайтесь удалить пятно от красного вина, заметив соль на нем и промыв холодной водой. Затем постирайте одежду.

Для пятен от жира нанесите на них муку или кукурузный крахмал, подождите несколько часов, затем очистите и постирайте.

Смочите пятно от сока водой с солью и оставьте на солнце. Затем постирайте.

Для пятен от губной помады нанесите на них гидроокись аммония и аккуратно протрите. Затем промойте теплой водой и постирайте.

Для пятен от ресницы нанесите на них небольшое количество молока или жирного крема для лица и аккуратно вытрите. Затем промойте и постирайте.

Для пятен от шоколада замочите их в теплой воде, затем нанесите небольшое количество мыла для посуды и теплой воды. Затем промойте и постирайте.

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