В умови війни найбільші шанси залишитися в живих у цивільного населення - це бути в багатоквартирному панельному будинку

В умови війни найбільші шанси залишитися в живих у цивільного населення-це бути в багатоквартирному панельному будинку 5..9 поверхів. Такі будинки мають всередині металевий каркас і майже ніколи не розвалюються, максимум може відвалиться зовнішня плита. Про це розповів Геннадій Охрімчук для видання "Хвиля".

Найважливіше з того, що ви повинні при цьому знати.

1. Ховатися потрібно за двома несучими стінами – правило двох стін. Одна приймає удар, друга гасить осколки.

2. Перший поверх небезпечний. Особливо під час вуличних боїв. Краще переміститися до когось вище бажано третього поверху.

3. Верхній поверх небезпечний - може прилетіти зверху.

4. Житловий модуль, в якому ви будете проводити більшу частину часу потрібно облаштувати в коридорі. По квартирі ходити тільки в разі гострої необхідності.

5. При повітряній тривозі переміщайтеся в тамбур або внутрішній коридор. Це найнадійніший захист.

6. Підвали або непристосовані для перечікування повітряної тривоги приміщення краще не використовувати. Там ви можете опинитися в пастці.

7. У бомбосховищі повинна бути автономна подача повітря, води і кілька різних виходів. Якщо цього немає, то це пастка і потенційна братська могила.

8. Ну і не знімайте відео з вікон. Якщо в вас потрапить снаряд, цінність такого відео буде дорівнювати нулю.

9. Бережіть заряд телефону, постійно його заряджайте. Якщо ви не один, а сім'я або група – користуйтеся тільки одним телефоном. Заряди інших телефонів бережіть. Важливі номери телефонів випишіть на папірець (і не одну).

І ще! Внутрішні двері краще зняти з петель.

Двері зі склом і / або двері шаф-купе краще також зняти з петель, покласти на підлогу і накрити ковдрою.

Бережіть себе! Все буде Україна!

Нагадаємо, ЗСУ перехопили секретні документи окупантів, чим важливі нові дані: "Кінцевою метою цих сил було...".

Як повідомляла Politeka, Українці допомогли ЗСУ знищити колони техніки окупантів: "Разом у нас добре виходить".

Також Politeka писала, що Українців попередили про новий фейк Росії: "Майже неможливо відрізнити від реальних".