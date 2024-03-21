Прием Заявок продлится до 29 апреля этого года включительно.

ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины», которой в ноябре 2023 года исполнилось уже 25 лет с Даты основания, является самой мощной Всеукраинской общественной организацией, объединяющей представителей малого, среднего и крупного бизнеса – налогоплательщиков разных отраслей экономики, из всех регионов без исключения Украины и города Киева.

Информируем Вас, что Ассоциацией налогоплательщиков Украины восстановлен ежегодный Всеукраинский Рейтинг «Честные налогоплательщики-2023». С 01 марта этого года начат прием Заявок на участие во Всеукраинском Рейтинге «Сумлінні платники податків-2023» и продлится до 29 апреля этого года включительно.

Ассоциация неустанно продолжает работать над созданием благоприятных условий для развития предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, усилением авторитета налогоплательщиков и максимальным привлечением украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов.

С этой целью еще в 2011 году Ассоциацией был начат ежегодный Всеукраинский Рейтинг «Сумлінні платники податків».

Чествуя на государственном уровне победителей Рейтинга, мы создаем традицию уважительного отношения к каждому налогоплательщику.

Задачами Рейтинга являются: усиление роли и авторитета налогоплательщика в жизни страны; повышение общей культуры уплаты налогов; утверждение среди людей духа предприимчивости. В Рейтинге имеют право принимать участие предприятия трех категорий: большие, средние и малые.

Весомую роль в оценке играют не абсолютные, а относительные показатели эффективности работы предприятий. Кандидаты на победу в рейтинге должны продемонстрировать соблюдение налоговой дисциплины; своевременность представления налоговой отчетности и уплаты налогов, сборов, платежей в течение 2023 года; динамику сохранения рабочих мест на предприятии: с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и по состоянию на 01 января 2023 года; предоставление благотворительной помощи ВПЛ и на нужды ВСУ, в любом виде, что подтверждают соответствующие документы и т.п.

Положение о Рейтинге, Критерии оценки номинантов и форма Заявки на участие в Рейтинге опубликованы на официальном сайте ВОО АППУ в рубрике «Рейтинг добросовестных налогоплательщиков», ознакомиться с которыми можно по ссылке: https://appu.org.ua/rating.

Обращаем Ваше внимание, что в этом году кардинально изменены Критерии оценки номинантов и Номинации Рейтинга. Будьте внимательны при заполнении Заявки на участие!

Рейтинг проводится в два конкурсных тура:

первый тур - на областном (региональном) уровне в период с 10 мая по 27 июня включительно;

второй тур — на всеукраинском уровне в срок: с 01 июля по 30 сентября включительно.

По вопросам представления Заявки на участие в Рейтинге на Областном (региональном) уровне необходимо обращаться в Территориальные отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в областях и городе Киеве, по месту учета налогоплательщика.

По желанию налогоплательщиков Заявки на участие в Рейтинге на Всеукраинском уровне могут подаваться напрямую в Генеральную дирекцию Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Не мешайте, готовьте уже сейчас Заявки на участие во Всеукраинском Рейтинге «Сумлінні платники податків-2023».

Получая звание «Добросовестного налогоплательщика», предприятие, кроме популяризации на собственном примере честного и прозрачного ведения бизнеса, получает общественное признание, благодарность государства за надлежащее исполнение своих налоговых обязательств и публично закрепляет свой статус надежного бизнес-партнера.

Финальная церемония награждения победителей Рейтинга проходит в торжественной атмосфере на высоком уровне.

Каждый победитель награждается дипломом и нагрудным знаком с женской фигурой – символом Всеукраинского рейтинга Ассоциации налогоплательщиков Украины, объединяющей образ Украины и образ Славы.

По всем вопросам по Рейтингу обращаться к Координатору Рейтинга: Кашпур Леся – Начальник управления методологии и разъяснения налогового законодательства Генеральной дирекции ВОО АППУ тел. (067) 266-14-85 или на e-mail: info-appu@ukr.net .

С уважением, Вице-президент Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко