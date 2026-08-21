Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш помітне серед розглянутих позицій.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області помітне за кількома популярними категоріями, повідомляє Politeka.

Найбільше змінився цінник на живого коропа. Середня вартість кілограма становить 299,50 грн, тоді як попередній показник був на рівні 265. Різниця сягає 34,50.

У Megamarket за кілограм живої риби просять 299,50 гривень. Середній місячний рівень для цієї позиції становив 274,20, що також нижче від нинішнього значення.

Помітна динаміка спостерігається і в м’ясному сегменті. Середній цінник на свинину для шашлику складає 274,47 грн за кілограм.

Порівняно з попереднім показником, різниця становить 36,90 гривень. Водночас пропозиції торговельних мереж суттєво відрізняються.

В Auchan кілограм коштує 234,90 грн, у Novus — 289, а в Megamarket — 299,50. Тобто вибір магазину може дати різницю понад 60 грн на одному кілограмі.

Ще одна позиція — маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5%. Упаковка вагою 250 грамів у середньому обходиться у 45,36 грн.

Порівняно з попереднім рівнем, продукт додав 6,67 гривень. Найнижча пропозиція серед наведених — в Auchan, де упаковка коштує 42,60. У Novus ціна становить 42,99, а Megamarket продає її за 50,50 грн.

Таким чином, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне серед розглянутих позицій у рибному та м’ясному сегментах. Водночас остаткова сума покупки залежить від конкретної торговельної мережі, тому порівняння пропозицій залишається актуальним способом заощадити.

Джерело: Мінфін

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