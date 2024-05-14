На Харьковщине возведена вторая линия обороны фортификационных сооружений, которая находится на более безопасном расстоянии от границы с рф.

Эти фортификации были построены с привлечением частного партнерства и с применением тяжелой техники. А процесс строительства второй линии обороны инспектировал еще в марте 2024 года сам председатель ВГА Олег Синегубов. Увидеть видео фортификации можно по ссылке.

«Мы возводим железобетонные конструкции, возводим конструкции из дерева, также обустраиваем траншеи сетками. Это круговая оборона, где люди могут скрываться от обстрелов или отстреливаться, зависит от мощности, количества техники и людей. А так вообще за месяц один опорный пункт можно построить», - говорится в видео.

Отмечается, что метраж опорного пункта - 1000 метров, а их количество - сотни, это рассчитано для наших военных на стратегических направлениях и вообще вдоль всей линии фронта.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что сейчас происходит на Харьковщине.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, есть ли сейчас реальные угрозы Харькову.