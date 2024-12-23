Учитывая сомнения по поводу стабильности обязательств Америки в обеспечении мира на континенте, Европа ищет новые варианты сдерживания.

Как пишет Foreign Policy, в этом контексте Украина, уже демонстрирующая высокую боевую эффективность, может стать ключевым элементом безопасности Европы.

С выигрышем Дональда Трампа на выборах возникли вопросы будущего трансатлантического сотрудничества и уменьшения роли США как основного гаранта безопасности в Европе. В этом контексте украинский президент Владимир Зеленский недавно представил план, включающий пять основных пунктов: вступление Украины в НАТО, расширение оборонной помощи, экономическое сотрудничество, создание средств сдерживания и превращения Украины в "форпост" для защиты Европы.

Хотя этот план выглядит логичным и реалистичным, западные столицы не готовы рисковать. Однако после смены власти в США и заявлений об увеличении военной помощи Украине, включая высокоточные вооружения, появилась новая динамика. Франция и Великобритания готовы усилить поддержку Киева. Париж даже заговорил о возможности развертывания европейских войск на территории Украины.

Если эти инициативы усилят оборонные возможности Украины, Киев получит шанс вести переговоры по более выгодной позиции, а Европа получит долгосрочное решение для укрепления своей обороноспособности.

"В перспективе, если роль США, как основного гаранта трансатлантической безопасности, ослабится, Украина может стать готовой и эффективной альтернативой, способной обеспечить стабильность и защиту для Европы", - говорится в издании.

Источник: foreignpolicy .

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