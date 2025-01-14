Ефросинина, известная своей активной гражданской позицией, решила публично прокомментировать резонансный случай в Instagram. Она отметила, что на протяжении многих лет получала от женщин истории о домогательствах со стороны преподавателей, ректоров, фотографов и режиссёров.

Ведущая подчеркнула важность общественного давления в борьбе за справедливость.

"Я всегда верила в действенность социального резонанса. Это не значит, что я не доверяю полиции, судам или прокуратуре, но наша судебная система зачастую коррумпирована и неэффективна без внимания к делу со стороны общества. Общественное внимание способно заставить органы работать," — написала Маша.

По её словам, дело Ктиторчука стало примером того, что добиться наказания виновных возможно даже в условиях влияния и связей обвиняемого.

Ефросинина обратила внимание на то, что, несмотря на статус и связи фотографа, его жертвы смогли добиться справедливого наказания.

"Этот случай показывает, что можно добиться справедливости за насилие, даже когда обидчик много лет пользовался своим положением. Я хочу подчеркнуть важность этой победы," — добавила она.

Александр Ктиторчук, известный своими фотосессиями для Тины Кароль, Оли Поляковой, Потапа и Насти Каменских, а также других украинских звёзд, был задержан полицией в 2020 году в собственной фотостудии. Следствие по делу длилось четыре года.

В результате судебного процесса Ктиторчук был признан виновным по нескольким статьям.

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