Так, в результате ночной атаки российских дронов повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области, передает Politeka.net.
Об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как сообщает ОВА, в ночь на 17 февраля во время атаки на Киевщине работала противовоздушная оборона (ПВО).
К счастью, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
"В результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - сообщают в ОВА.
Как передает Политека, повреждения в результате атаки зафиксированы в четырех районах, в Обуховском районе повреждены три частных дома и два автомобиля.
В Вышгородском из-за атаки произошло возгорание помещения производственного цеха, пожар был оперативно ликвидирован.
В Фастовском районе зафиксировано возгорание складского помещения, пожар ликвидирован.
В Бориспольском поврежден частный дом.
Оперативные группы продолжают работать по фиксации, а также ликвидации последствий атаки врага на Киевщину.
Кроме того, известно, что по распоряжению «Укрэнерго» в столице, Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения электроэнергии.
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