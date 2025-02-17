Так, в результате ночной атаки российских дронов повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как сообщает ОВА, в ночь на 17 февраля во время атаки на Киевщине работала противовоздушная оборона (ПВО).

К счастью, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

"В результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - сообщают в ОВА.

Как передает Политека, повреждения в результате атаки зафиксированы в четырех районах, в Обуховском районе повреждены три частных дома и два автомобиля.

В Вышгородском из-за атаки произошло возгорание помещения производственного цеха, пожар был оперативно ликвидирован.

В ⁠Фастовском районе зафиксировано возгорание складского помещения, пожар ликвидирован.

В Бориспольском поврежден частный дом.

Оперативные группы продолжают работать по фиксации, а также ликвидации последствий атаки врага на Киевщину.

Кроме того, известно, что по распоряжению «Укрэнерго» в столице, Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения электроэнергии.

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Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.