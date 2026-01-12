Аналітики наголошують, що дефіцит продуктів в Україні впливає не лише на вартість, а й на доступність базових товарів.

Дефіцит продуктів в Україні стає відчутним для споживачів і впливає на ціни на популярні товари щоденного попиту, повідомляє Politeka.net.

На ринку овочів спостерігається обмежена пропозиція після завершення сезону тепличного вирощування. Через це розцінки на помідори зросли майже на 20% порівняно з попереднім тижнем. Імпортні томати представлені в обмежених обсягах, що додатково підтримує високий рівень цін. Споживачі вимушені платити більше як у супермаркетах, так і на ринках.

Тепличні огірки також демонструють подорожчання. Основними причинами аналітики називають скорочення внутрішнього виробництва та стабільно високий попит із боку магазинів. Фахівці пояснюють, що нинішня ситуація відображає сезонні коливання пропозиції, а не тимчасові перебої.

Популярні продукти тваринного походження також стають дорожчими. Через скорочення виробництва яловичини та активний експорт внутрішній ринок відчуває додатковий тиск. Ціни на це м’ясо вже високі, і подальше подорожчання може обмежити купівельну спроможність населення. Свинина залишатиметься відносно стабільною завдяки імпортним поставкам, які частково компенсують внутрішній попит.

Щодо соняшникової олії, експерти відзначають поступове зростання цін через обмежену пропозицію, високі витрати на виробництво, логістику та енергоносії. Вартість продукту прямо залежить від котирувань на світових ринках і стану економіки. За оцінками, у разі зростання курсу долара літр олії може наблизитися до 100 гривень. Протягом 2025 року цей товар уже подорожчав приблизно на 20 гривень.

Аналітики наголошують, що дефіцит продуктів в Україні впливає не лише на вартість, а й на доступність базових товарів. Покупцям радять планувати закупівлі, порівнювати ціни в різних торговельних мережах і звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати навантаження на сімейний бюджет.

