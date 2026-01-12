Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало важливою підтримкою для сотень українців, які через війну змушені залишати свої домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надають як державні структури, так і приватні особи, а також комунальні та державні заклади, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України, для переселенців доступні різні формати проживання, від соціальних квартир до тимчасових прихистків у місцях компактного поселення.

Основною умовою отримання безкоштовного житла для ВПО у Харкові є реєстрація на відповідних платформах або звернення до місцевої влади.

Щоб знайти помешкання від фізичних осіб, громадяни можуть скористатися державним сервісом "Прихисток".

Потрібно зайти на сайт, вибрати Україну та Харківську область, вказати кількість осіб і складу сім’ї, ознайомитися з наявними пропозиціями та зв’язатися з власниками.

Також переселенці можуть скористатися платформою "Допомагай", створеною волонтерами, де працює схожий принцип підбору прихистку.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові від місцевої влади надають обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Вони забезпечують внутрішньо переміщених осіб соціальним прихитком у місцях компактного поселення. Ті, хто бажає отримати помешканння через місцеві органи влади, повинні повідомити про це відповідальних осіб під час евакуації.

Також можна звернутися до гуманітарного штабу або скористатися гарячими лініями місцевої влади. Тимчасовий прихисток доступний на строк до одного року. Проте термін перебування може бути продовжений, якщо переселенці не знайдуть інший дім.

Міністерство розвитку громад та територій наголошує, що першочергово приміщення отримують багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чий дім став непридатним через війну.

