Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, проте роздача не є щоденною.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються за встановленим графіком від благодійної організації «Посмішка ЮА», пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації. Водночас роздача допомоги відбувається не щодня, тому громадянам радять уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті фонду та його сторінках у соціальних мережах.

Благодійна організація «Посмішка ЮА» й надалі реалізує гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку людей, які зазнали негативних наслідків війни та потребують додаткової соціальної допомоги. Основну увагу фонд зосереджує на внутрішньо переміщених особах, пенсіонерах та інших представниках уразливих груп населення, забезпечуючи їх базовими ресурсами для щоденного життя.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності організації є надання продуктових наборів. Внутрішньо переміщені особи та пенсіонери у місті Запоріжжя й Запорізькій області отримують безкоштовні продуктові набори, до складу яких входять основні харчові продукти, необхідні для формування повноцінного щоденного раціону.

Окремий блок гуманітарної підтримки спрямований на допомогу сім’ям, які втратили житло внаслідок бойових дій. Для людей, змушених залишити свої домівки або проживати в умовах тимчасового розміщення, організація надає теплий одяг, постільну білизну, предмети першої необхідності та базові побутові речі, що допомагають адаптуватися до нових життєвих обставин.

Крім того, Посмішка ЮА забезпечує переселенців і мешканців приймаючих громад гуманітарними товарами повсякденного користування. До переліку такої допомоги входять засоби особистої гігієни, дитяче харчування, підгузки, комплекти для догляду за людьми похилого віку, а також інші необхідні речі, які сприяють підтриманню належного рівня життя та збереженню людської гідності в складних умовах.

Організація підкреслює, що графік і місця видачі допомоги регулярно оновлюються. У зв’язку з цим усім, хто потребує підтримки, радять стежити за офіційними ресурсами фонду — сайтом та сторінками у соціальних мережах за посиланням. Саме там оперативно публікується актуальна інформація щодо нових етапів гуманітарних програм та роздач допомоги.

