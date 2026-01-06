Графік відключення газу з 7 по 9 січня у Житомирській області створить побутові незручності для жителів регіону.

Графік відключення газу з 7 по 9 січня у Житомирській області введуть через планові регламентні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 7 по 9 січня у Житомирській області охоплює декілька міст і сіл.

Зокрема, у місті Малин 7.01 тимчасово зупинять подачу блакитного палива на вул. Городищанська та вул. 14 ОМБ ім. Князя Романа Великого.

Окрім цього, у селі Дослідне 8.01 газопостачання буде припинено на один день у зв’язку з роботою працівників місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Також обмеження стосуватимуться мешканців села Кварцитне. 7.01 без блакитного палива залишаться будинки на вул. Лісова, 5 та 9, 8.01 – на вул. Древлянська, 11, 14 та 16, а 9.01 – на вул. Калинова, 15 та 19.

У Коростені роботи також призведуть до тимчасових незручностей: 8.01 – вул. Шолом-Алейхема, 3, та 9.01 – на вул. Шолом-Алейхема, 17.

Графік відключення газу з 7 по 9 січня у Житомирській області пов’язаний із плановим технічним обслуговуванням газових мереж, що проводять працівники місцевої філії "Газмережі".

Фахівці наголошують, що побутові незручності будуть тимчасовими і вони необхідні для безпечного та стабільного функціонування систем газопостачання в майбутньому. Місцевих жителів просять врахувати планові регламентні роботи, щоб уникнути, або ж мінімізувати побутові незручності.

Також споживачів просять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та перед побутовими лічильниками.

