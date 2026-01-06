Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 7 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 7 січня діятимуть у частині населених пунктів через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) обмеження буде введено з 9 до 15 години в смт.Чорнухи. Вимкнення стануться в будинках за такими адресами:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана В`язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

пров.Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9),

Вишнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максима Аранчія (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Миру (б. 28, 40),

Незалежності (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороди (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

пров.Стовповий (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 70),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2)

Також обмеження триватимуть з 8 до 17 години в населеному пункті Мала Перещепина. Знеструмлення охоплять такі адреси:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

Вимкнення світла також станеться з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлення стосуються таких населених пукнтів:

с. Дубина вулиці:

Балівська — № 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92

пров. Балівський — № 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33

Вільхова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78

Новоселівська — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111

пров. Новоселівський — № 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34а, 35, 57

пров. Степовий — № 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16

Центральна — № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87

пров. Центральний — № 1, 1а, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44

с. Клюсівка вулиці:

Ветеранів — № 3, 4, 5

Вільхова — № 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

пров. Єрофея Токаря — № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 46

Живилівська — № 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72

пров. Зелений — № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

пров. Квітковий — № 4, 5, 6

Козацька — № 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12

Красноармійська — № 7

пров. Левадний — № 2, 4, 6, 10

Лісова — № 6

пров. Лісовий — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18

Лугова — № 4, 6

пров. Луговий — № 3, 8, 10

Миру — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 13А, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26/16, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Молодіжна — № 1, 10

Надворсклянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 12–42, 13, 17

Перемоги — № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16

пров. Перемоги — № 6, 12, 14

Польова — № 2, 4, 5, 8, 10

пров. Рибачий — № 2, 3, 4, 5

пров. Садовий — № 3, 4, 6

Сосновий Бір — № 1/2, 3, 5, 8, 9, 13, 15/33

пров. Ставковий — № 2, 6

пров. Туристичний — № 1, 2, 3

Центральна — № 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70

пров. Шкільний — № 1а, 3, 5, 7

Ювілейна — № 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а

пров. Ювілейний — № 1, 2, 4, 7, 12, 14

смт Нові Санжари

вул. Маджарянська — № 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 7 січня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як сильно зміняться ціни в платіжках.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають гарячі обіди.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтаві: якими стали ціни.