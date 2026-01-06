Сформовано детальні графіки відключення світла на 7 січня в Сумській області.

Графіки відключення світла в Сумській області на 7 січня торкнуться низки населених пунктів, тому важливо знати, де будуть знеструмлення, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 30 грудня. Графіки відключення світла на 7 січня будуть діяти в Охтирці з 8 ранку та триватимуть до 17:00 години за такими адресами:

Петропавлівська — № 62

1-й Малиновий пров. — № 3, 9

2-й Малиновий пров. — № 2А

3-й Малиновий пров. — № 1, 1В, 7, 8, 9, 11, 16, 22

29-го повітряно-десантного полку — № 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

8 Березня —

№ 1–7А, 8А, 9, 9А, 10–14А, 16–29, 30–34, 35А, 36, 36А, 37–41, 43, 44, 46–50, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 73, 75, 77, 89

№ 1, 1А, 2–7, 8–15, 16–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–67А, 68–79, 80, 80А, 81, 81А, 81Б, 82–94, 95–107А, 108–116А, 118–126, 127–139А, 140–147А, 148–154.

Обмеження також вводяться з 9:00 до 15:00 в будинках міста Шостка, що розташовані за такими адресами:

Зоряна — № 1–21, 23, 25–27, 29–37, 39–52, 53–60, 62–70, 72–73

Родини Кривоносів — № 1А, 18Ш, 28, 30, 30А, 32, 32А, 83, 124Ш

Зоряний — № 1, 2, 4, 6, 8

Молодіжна — № 24, 24А, 30, 44

Спаська — № 63

Крім цього вимкнення стануться в населеному пункті Кролевець з 9:00 до 15:00 години на вулицях:

8 Березня — № 3, 3Б, 4, 5, 7, 8, 9, 11–13, 15, 17, 19–22, 24Б, 27, 29, 31, 33

Миру — № 1, 1В, 2, 3, 3Г, 4, 4Z, 6, 6Б, 7, 9

Дмитра Яворницького — № 2, 4, 6

Старовокзальна — № 5Z, 7, 8, 14

Максима Рильського — № 2–10, 13–18

Зоряна — № 2, 4–5, 7–12, 15–20, 22, 24–27

Салія П. Ф. — № 1–3, 5, 7–10, 12–20, 22–23

Шевченка — № 26А, 60

Також знеструмлення будуть в місті Лебедин. Вони діятимуть з 9 до 15 години на вулицях:

Шевська — № 4–42, 44, 46, 48 (у т.ч. 10А)

Петропавлівська — № 92

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

