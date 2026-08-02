Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області також можна знайти в іншому районі обласного центру.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області залишається доступним завдяки приватним ініціативам, які допомагають людям, вимушеним залишити свої домівки через війну, знайти тимчасовий прихисток, пише Politeka.net.

Один із варіантів пропонують у селі Новопетрівське Новоодеського району. Для сім'ї, подружжя або чоловіка готові надати будинок із ремонтом на період воєнного стану. Власник шукає відповідальних людей, які доглядатимуть за господарством. Крім проживання, він обіцяє щомісячну оплату за благоустрій території та запрошує долучитися до розвитку виноградника й майбутнього проєкту мінівиноробні.

Ще одна пропозиція доступна у Миколаєві. Жінці, зокрема пенсіонерці або працюючій, готові надати місце у квартирі без оплати комунальних рахунків. Натомість майбутню мешканку просять допомагати літній жінці з інвалідністю першої групи, яка пересувається за допомогою ходунків. У користуванні буде окрема кімната та лоджія.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області також можна знайти в іншому районі обласного центру. Там пропонують однокімнатну квартиру для жінки з дитиною. Помешкання обладнане всім необхідним для проживання: кухнею, душовою кабіною, бойлером, газовим опаленням, інтернетом і побутовою технікою. Основні витрати бере на себе власник, а деталі заселення сторони обговорюють індивідуально.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнити умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі нюанси. Через постійне оновлення оголошень окремі варіанти можуть швидко стати недоступними, тому звертатися до власників радять без зволікань.

Джерело: Допомагай

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